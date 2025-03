África do Sul: Secretário de Estado reúne-se com conselheiros e visita instituições

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José de Almeida Cesário, chegou ontem à África do Sul para uma visita à vasta comunidade portuguesa e luso-descendentes residente neste país africano.

No período da manhã reuniu-se com os membros do Conselho Consular de Pretória, Conselheira das Comunidades Portuguesas, Liz Serrão e a suplente Helena Rosa onde foram apresentados assuntos respeitantes à comunidade.

Cesário visitou depois o Lar São Francisco de Assis em Pretória Oeste onde se inteirou de várias preocupações que afetam aquele lar.

Pela tarde, dirigiu-se às instalações do clube português Luso África, em Germiston, Ekurhuleni, onde lhe foram apresentadas as boas-vindas pelo presidente daquele clube português, Joaquim Melo.

Fez uma volta demorada pelas instalações e diferentes secções do clube para se inteirar da atividade cultural e desportiva.

Terminada esta ronda dirigiu-se para o interior das instalações passando por uma guarda de honra pelo Grupo de Escuteiros Primeiro de São Jorge de Primrose

Joaquim Melo fez uma breve alocução de apresentação das entidades presentes que acompanhavam José Cesário agradeceu a visita do governante e pediu um aplauso , tendo sido correspondido.

Ato contínuo solicitou a Afonso Laginha, Cônsul-Geral de Portugal, em Joanesburgo que por sua vez deu as boas-vindas e expressou o seu contentamento pela visita do Secretário de Estado agradeceu aos organizadores do jantar e a disponibilização das instalações. Teceu os seus agradecimentos pela presença dos Conselheiros de País e da Diáspora Madeirense presentes, assim como aos muitos dirigentes associativos e de ONGs, como o Fórum Português, Liga da Mulher Portuguesa, South African Portuguese Chamber of Commerce, Academia do Bacalhau, HIP e direção do Lar de Idosos Rainha Santa Isabel que marcaram presença.

Foram abordados assuntos de interesse para a Comunidade, desde a possível retoma dos voos da TAP, desbloqueamento de alguns assuntos que se prendem com a atividade consular que estão neste momento em vias de resolução.

Temas interessantes foram a abordagem da dificuldade de mobilização dos jovens, solidão dos idosos e problemas relacionados do associativismo como também foram pedidos esclarecimentos sobre o SNS no que respeita à eliminação de registos de emigrantes tendo feito um esclarecimento desta situação.

Aquilo que poderia ser para ouvir o Secretário de Estado, acabou por se transformar numa autêntica sessão de esclarecimento em que os presentes opinaram ter sido muito profícua.

Nesta visita, José Cesário foi acompanhado pelo Cônsul-Geral de Portugal em Joanesburgo, Afonso Laginha, por Ricardo Taveira Rodrigues, representante do embaixador Carlos Costa Neves, pela embaixatriz Maria João Furtado e por Fernando Paulo Valor, adido social na embaixada.

Regressou a Pretória já pela noite e hoje, segunda-feira, seguiu para Moçambique onde se encontrará com o embaixador de Portugal e os cônsules-gerais de Maputo e da Beira, regressando este sábado à África do Sul.