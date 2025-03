Representantes dos povos indígenas San e Khoi, incluindo os Cape Khoi, Oeswana San, Korana, Griquas e os Nana, enviaram um memorando a Donald Trump, instando-o a levar a Grã-Bretanha e Portugal, assim como o “governo do apartheid”, ao Tribunal Internacional para abordar as atrocidades cometidas contra o primeiro povo da África do Sul por desapropriação de terras.

O Governo dos EUA confirmou o recebimento de um memorando com a seguinte leitura: “Contrariando reivindicações das organizações Solidarity e Afriforum sobre expropriação de terras e solicitando uma reunião com o Presidente Trump”.

O memorando, diz esclarecer as preocupações levantadas pela Solidarity e pelo Afriforum relativamente à expropriação de terras sem compensação na África do Sul.

Como povos Khoi e San, achamos imperativo lembrar ao governo de Trump que os reclamantes Solidarity e Afriforum, muitas vezes remetem-se ao silêncio sobre as suas próprias ações históricas envolvendo a expropriação de terras de povos indígenas sem compensação.

As mesmas práticas que essas organizações agora condenam foram outrora perpetradas contra os nossos ancestrais pelas forças coloniais britânicas e portuguesas, bem como o governo ao “apartheid” sul-africano.

A riqueza geracional acumulada por esses grupos está enraizada nas injustiças e na desapropriação de terras dos povos Khoi e San.

Se a administração Trump estiver, sinceramente, interessada em apoiar o povo sul africano m deverá então considerar abordar as injustiças históricas que há muito afetam as comunidades indígenas”.

Este memorando foi elaborado após um anúncio feito pelo Presidente Trump, no passado mês de fevereiro de que “certas classes de pessoas na África do Sul estavam, sendo tratadas “muito mal”, com a promessa de suspender a ajuda até que a investigação deste assunto pelo seu governo fosse finalizada.

Trump alegou ainda que que a África do Sul estava “ confiscando terras”, aparentemente, confiando na recente Lei da Expropriação que foi sancionada pelo Presidente Cyril sem compensação de propriedade Ramaphosa, a qual permite a expropriação sem compensação de propriedade no interesse público se estas condições e procedimentos forem cumpridos.

Trump não fez menção à lei pelo nome. Desde então a USAID interrompeu o seu apoio a programas relacionados com o IHV/SIDA na África do Sul.

Pedimos à administração Trump que reconheça quem para ajudar genuinamente a a África do Sul, deverá explorar todas as possibilidades de levar os governantes coloniais britânicos e portugueses , assim como os do regime do “apartheid” ao Tribunal Internacional por crimes contra a humanidade e genocídio.

Isso serviria como um passo vital para reconhecer o sofrimento suportado pelos Khoi Sans e outras comunidades indígenas com a finalidade de preparar uma conversa mais ampla sobre reparações.

Afriforum é uma ONG sul africana afiliada do Sindicato Solidariedade que pugna, congrega e se concentra principalmente na defesa e nos interesses dos africâneres, um subgrupo da população branca do país.