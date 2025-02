O primeiro triunfo do Nacional fora de portas esta época chegou em Faro, com dois golos do lateral José Gomes. A inspiração do esquerdino foi determinante, num desafio onde Lucas França também esteve em grande plano, fechando os caminhos para a baliza alvinegra.

Em destaque na capa do Desporto de hoje está também a conquista história de Jéssica Rodrigues.

A madeirense venceu em Itália o primeiro título mundial de Portugal na patinagem de gelo. A jovem atleta dos Prazeres agradece o “trabalho incrível” de colegas e treinadores.

Na II Liga, Ivo Vieira terminou jejum de vitórias que durava há dois meses.

“Camacha e Machico triunfantes, Marítimo em queda livre”; e “Verde-rubros [juvenis] somam e seguem no topo da tabela” são as restantes chamadas na capa desportiva.