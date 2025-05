Continua o conto de fadas do técnico madeirense Fábio Pereira, que orienta o Vizela há 18 jornadas, período durante o qual o clube nunca perdeu, acumulando 13 triunfos, o último dos quais esta tarde, no recinto do Porto B, por 1-0.

Três pontos que permitem ao Vizela subir à liderança da II Liga, com os mesmos pontos do Tondela, que só joga amanhã.

O golo vitorioso do Vizela foi apontado por Vivaldo ao minuto 52.