Vitória de Guimarães vence Famalicão e sobe ao grupo dos segundos

O Vitória de Guimarães venceu hoje na receção ao Famalicão 2-1, em jogo da quarta jornada da I Liga de futebol, alcançando o grupo dos segundos classificados e impondo a primeira perda de pontos aos famalicenses.

Kaio César, aos oito minutos, e Tomás Händel, aos 90+1, anotaram os golos da equipa vimaranense, que assim voltou aos triunfos depois da derrota na última ronda em casa do AVS, enquanto Sorriso, aos 17, ainda chegou a igualar para a equipa de Famalicão, mas já não evitou a primeira derrota e consequente perda de pontos da sua equipa na presente Liga.

Com este triunfo o Vitória alcança o grupo dos segundos classificados, sendo quinto, com nove pontos, numa classificação em que, apesar da derrota, o Famalicão é segundo, com os mesmos pontos de FC Porto, terceiro, Santa Clara, quarto, e Vitória, numa tabela liderada de forma isolada pelo campeão Sporting, com 12 pontos.