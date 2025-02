O FC Porto emitiu ao início desta noite um comunicado a informar que chegou a acordo para rescindir contrato com Vítor Bruno.

“O Futebol Clube do Porto informa os seus Associados, Adeptos e Simpatizantes que chegou a acordo com Vítor Bruno e a sua equipa técnica, quanto aos termos relativos à cessação das funções anteriormente assumidas com o Clube.

Enquanto treinador principal, Vitor Bruno conquistou a 24.ª Supertaça do prestigiado palmarés do FC Porto e serviu o Clube com empenho e elevação durante mais de oito temporadas. O Clube expressa o seu profundo agradecimento pelo trabalho, profissionalismo e compromisso demonstrados ao longo destes anos, formulando votos sinceros de sucesso para o futuro de Vítor Bruno, tanto a nível profissional como pessoal”.

A equipa técnica que acompanhava Vítor Bruno também segue o mesmo caminho, de acordo com o acordo alcançado entre as partes.