Um total de 250 atletas em representação de 14 clubes, 9 da região e 5 nacionais, participam no VII Open de Natação do Liceu que se realiza durante este fim-de-semana no Complexo de Piscinas Olímpicas da Penteada.

Uma participação “recorde”, conforme referiu Vítor Pereira da Associação de Natação da Madeira, durante a apresentação da prova, organizada pelo Clube Escola o Liceu, que decorreu esta sexta-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

Na ocasião, a vereadora Helena Leal, que detém, entre outros, o pelouro do Desporto realçou a aposta do atual executivo municipal nesta área, destacando o aumento dos apoios do Programa Jovem Atleta para este ano. A CMF aumentou de 15 euros para 20 euros o apoio por atleta com idade inferior a 15 anos, inscrito pelos clubes nas respetivas associações regionais das modalidades, estimando que este apoio chegue a 5.000 atletas.

A autarca adiantou, por outro lado, que o Orçamento Municipal de 2024 reserva 1,2 milhões de euros para apoiar as associações e entidades desportivas, o que, reforça Helena Leal, demonstra bem a importância que a autarquia dá à prática desportiva, contribuindo não só para a” promoção de uma melhor saúde”, mas também,” do ponto vista pessoal e individual, ser um facilitador de determinação, empenho, fair play e mais rigor no nosso percurso de vida”.

As provas decorrem no sábado entre as 9h30 e as 19h30 e no domingo entre as 9h30 e as 12h30.

Diana Durães, atleta Olímpica do SL Benfica, que representou Portugal em vários eventos internacionais e campeonatos do mundo, foi convidada para madrinha do evento.