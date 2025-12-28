MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Perdidos e Achados: Era uma vez um cônsul britânico que fez vida na Madeira (com fotos)

    Perdidos e Achados: Era uma vez um cônsul britânico que fez vida na Madeira (com fotos)
    Henry Veitch deixou obra feita na Região paraa qual se mudou e onde veio a falecer. Da sua vida nasceram mitos. FOTOS QUINTA DA SERRA
Lígia Neves

Jornalista

Região
Data de publicação
28 Dezembro 2025
10:50

Reza a lenda que o cônsul britânico Henry Veitch, falecido em 1857, continua a caminhar pelos trilhos da Quinta da Serra, por si fundada no início do século XIX.

  • Perdidos e Achados: Era uma vez um cônsul britânico que fez vida na Madeira (com fotos)
    Picasa

Além de obras feitas, deixou um leque de mitos e fábulas que entraram para o ‘livro’ de histórias da Madeira.

  • Perdidos e Achados: Era uma vez um cônsul britânico que fez vida na Madeira (com fotos)

Mistérios, amores, quintas e lagos são contemplados no conjunto de lendas criadas em torno do cônsul, as quais foram ficando ‘perdidas’ no tempo, mas que facilmente são ‘achadas’ pelos mais curiosos.

  • Perdidos e Achados: Era uma vez um cônsul britânico que fez vida na Madeira (com fotos)
    Francisco Correia

Uma destas associa o cônsul do Reino Unido na Madeira a uma sociedade secreta, na qual só podiam participar pessoas ditas influentes na época.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Gilda Jardim
Enfermeira Especialista em Enfermagem de Reabilitação e Mestrado em Gestão

O Natal de quem cuida
24/12/2025 20:00

No Natal, cuidar é o maior presente, mesmo quando todos desembrulham os seus. Enquanto muitos preparam a mesa, há quem prepare o coração para cuidar, mesmo...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual o valor que gastou ou tenciona gastar em prendas este Natal?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas