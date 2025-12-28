Perdidos e Achados: Era uma vez um cônsul britânico que fez vida na Madeira (com fotos)

Reza a lenda que o cônsul britânico Henry Veitch, falecido em 1857, continua a caminhar pelos trilhos da Quinta da Serra, por si fundada no início do século XIX.
Além de obras feitas, deixou um leque de mitos e fábulas que entraram para o ‘livro’ de histórias da Madeira.
Mistérios, amores, quintas e lagos são contemplados no conjunto de lendas criadas em torno do cônsul, as quais foram ficando ‘perdidas’ no tempo, mas que facilmente são ‘achadas’ pelos mais curiosos.
Uma destas associa o cônsul do Reino Unido na Madeira a uma sociedade secreta, na qual só podiam participar pessoas ditas influentes na época.
A proximidade das eleições presidenciais de 2026, num contexto de incerteza interna e externa, obriga a refletir sobre o papel do Presidente da República....
Este, é o último artigo que sequencia outros anteriores sobre a detenção de cães, e insiro-o neste contexto natalício para relembrar que a adopção de um...
As filas nos supermercados, o andar apressado de loja em loja nos centros comerciais, as últimas prendas no comércio tradicional, fazem-nos pensar na correria...
«It exists as a paradise for scholars who, like poets and musicians, have won the right to do as they please and who accomplish most when enabled to do...
O Natal não deu descanso à irascibilidade da administração Trump - o que não deixa de ser curioso numa linha política que gosta de usar (e abusar) a religião...
Com o avançar da idade, o homem, acumulando conhecimento, experiência e sentir, com o adquirir de rotinas, práticas e hábitos que em simultâneo alicerçam...
No Natal, cuidar é o maior presente, mesmo quando todos desembrulham os seus. Enquanto muitos preparam a mesa, há quem prepare o coração para cuidar, mesmo...
O Funchal enche-se de luzes e a nossa região entra naquela que é, para muitos, a época mais bonita do ano. O Natal tem esse poder, de quase nos fazer esquecer,...
A crise habitacional na Região não é fruto de pulsões morais, mas de uma estrutura económica distorcida. Tal como um político austríaco advertia sobre...
Com as eleições presidenciais à porta, há algo que me tem chamado particularmente a atenção. Por um lado, um debate excessivamente centrado em matérias...
A Seleção Nacional de Portugal foi eleita a Melhor Seleção de 2025 na 16.ª edição da Globe Soccer Awards, que decorre este domingo no Dubai.
O presidente...
Foi lançado, está tarde, na Igreja Matriz da Ribeira Brava, decorada a preceito, o livro sobre Carlos Ramos, decorador madeirense nascido no concelho,...
Uma mulher idosa foi, ao início desta tarde, hospitalizada na sequência de um incidente na sua residência, apurou o JM. A situação ocorreu a poucos metros...
Estão a caminho dois porta-contentores, o que permitirá normalizar o abastecimento. “Nós estávamos quase em rutura de abastecimento para a Região”.
Confrontos entre forças de segurança e manifestantes alauitas fizeram dois mortos na cidade costeira de Latakia, na Síria, informou a AFP citando o Observatório...
Um homem, em aparente estado de embriaguez, sofreu às primeiras horas da madrugada deste domingo uma queda no parque de diversões, resultando em ferimentos...
O ‘Costa Fortuna’ trouxe hoje à Madeira mais de quatro mil pessoas, das quais 3.123 são passageiros.
O navio chegou ao Porto do Funchal pelas 07h00, vindo...
O ator Ruy de Carvalho, de 98 anos, encontra-se internado desde sexta-feira na sequência de um ligeiro acidente vascular cerebral (AVC), mas em situação...
O projeto europeu ‘Greening the Future through EcoArt and Innovative Youth Initiatives’ está a promover a consciência ambiental, a inovação juvenil e a...
A reposição de mercadorias volta ao normal com a chegada de dois navios carregados de contentores para a Região.
Segundo acaba de confirmar ao JM o próprio...