Perdidos e Achados: Era uma vez um cônsul britânico que fez vida na Madeira (com fotos)

Reza a lenda que o cônsul britânico Henry Veitch, falecido em 1857, continua a caminhar pelos trilhos da Quinta da Serra, por si fundada no início do século XIX.

Além de obras feitas, deixou um leque de mitos e fábulas que entraram para o ‘livro’ de histórias da Madeira.

Mistérios, amores, quintas e lagos são contemplados no conjunto de lendas criadas em torno do cônsul, as quais foram ficando ‘perdidas’ no tempo, mas que facilmente são ‘achadas’ pelos mais curiosos.