Contentores: um navio chega amanhã cedo e outro à tarde

A reposição de mercadorias volta ao normal com a chegada de dois navios carregados de contentores para a Região.

Segundo acaba de confirmar ao JM o próprio secretário regional da Economia, que está a acompanhar a evolução do problema que ameaçou a entrega de toneladas de bens de consumo nesta época festiva, a partir de amanhã começam a ser entregues os contentores.

Recorde-se que na base deste constrangimento esteve um problema de ordem informática para harmonização de procedimentos ao nível da União Europeia.

Depois de detetada a falha que acabaria por paralisar o porto de Leixões, soaram os alarmes. No caso da Madeira, poderia mesmo ficar uma semana sem entrega de produtos, justamente num tempo de maiores níveis de consumo, quer pelos madeirenses, quer por turistas.

Foi nesse cenário que o secretário regional da Economia e o próprio presidente do Governo acionaram contactos com o primeiro-ministro e outros departamentos governamentais no sentido de evitar a rutura de stocks.

Essa meta foi conseguida depois de intensos telefonemas no Dia de Natal e mesmo na primeira oitava, mas o governante com a pasta da Economia continua a acompanhar todo o processo.

Esta manhã, José Manuel Rodrigues confirmava ao Jornal que o navio ‘Atlântico’ chega ao porto do Caniçal amanhã, antes das sete horas. E o outro navio, o ‘Monte da Guia’ tem entrada prevista na Região na tarde desta segunda-feira, pelas 17 horas.

Explica José Manuel Rodrigues que a chegada dos navios implica o imediato espoletar de toda uma operação que inclui descarga por parte da Administração dos Portos da Madeira, seguindo-se o normal circuito com o operador portuário e a entrega de mercadorias aos transitários e às cadeias de distribuição até chegar às empresas e às famílias.

Aparentemente, o problema fica assim sanado a tempo da reta final deste ano.

Apesar de satisfeito com as soluções encontradas, José Manuel Rodrigues disse, ontem, ao JM, que esta situação não pode voltar a repetir-se. Para isso, exige que as regiões sejam consideradas prioritárias, o que pode ser feito por via da mudança de regulamentos nos portos nacionais ou por via legislativa, disse Rodrigues.