Vencedor do Eco Rally Madeira promete regressar como turista

O piloto italiano Guido Guerrini, vencedor do Eco Rally Madeira 2025, ao volante do KIA E-Nitro, fazendo dupla com Artur Prusak, destacou a excelente organização da prova e a hospitalidade da região, sublinhando o apoio do Governo Regional, da Organização da New Wave - Atlantic Automobile Association e da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

“É uma prova muito bem organizada, percebe-se que, além de uma equipa competente, existe o apoio do Governo Regional e da federação portuguesa. As provas especiais são fascinantes, disputadas em percursos onde será um prazer regressar como turista. Descobri uma ilha lindíssima, onde nunca tinha estado, e para onde certamente voltarei de férias com a família”, afirmou Guerrini.

Num aprova onde participou a dupla campeã do mundo da FIA Eco Rally Cup , Michal Zdarsky / Jakub Nabelek, o piloto italiano diz que venceu “adversários muito fortes, o que nos dá uma enorme satisfação do ponto de vista desportivo. No primeiro dia, concentrámo-nos na eficiência energética, aproveitando as subidas regulares e as longas descidas”.

Guerrini aproveitou ainda para refletir sobre o crescimento da modalidade e o papel do Eco Rally na promoção dos destinos turísticos.

“O Eco Rally é uma disciplina desportiva em grande crescimento. Na minha opinião, Portugal, Espanha e a República Checa são os países que mais têm investido nesta modalidade, que também começa a expandir-se para novas nações, sobretudo no Leste da Europa”, adianta em exclusivo ao JM.

Este movimento “desportivo contribui para uma excelente promoção dos territórios. Portugal está a aproveitar muito bem essa oportunidade”, e num só ano “visitámos os Açores, o centro do país e agora descobrimos a beleza da Madeira. O desporto e o turismo podem trabalhar muito bem em conjunto, e os Eco Rallys têm custos organizativos inferiores a muitos outros eventos do desporto motorizado”, concluiu o piloto italiano.