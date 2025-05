A ‘V Meia Maratona da Calheta – Alberto Paulo’ será realizada no próximo domingo, dia 11.

A prova, organizada pela Associação de Atletismo da Madeira (AARAM) e pelo Estrela da Calheta FC, com o apoio da Autarquia, tem a sua partida agendada para as 9h00 no Lombo do Coelho (Prazeres), terminando na Avenida D. Manuel I (Vila da Calheta), num traçado de aproximadamente 21 quilómetros. A competição integra ainda uma Mini Maratona com um trajeto mais curto com cerca de 9 quilómetros, entre a Igreja da Atouguia e a Avenida D. Manuel I, com partida às 10h00.

Os pormenores foram revelados esta manhã numa conferência de imprensa que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta.

António Quinta, diretor de prova, acredita que o número de inscritos irá aumentar, aproximando-se do número habitual, a rondar os 200 atletas, deixando a garantia de que estão reunidas todas as condições para uma prova de sucesso.

Já Gina Gonçalves, da Associação de Atletismo da Madeira, considerou-a uma prova “desafiante”, mas com condições de excelência e com paisagens únicas, lançando por isso o convite a todos os interessados para que se inscrevam e que possam, no final, aproveitar a praia da Calheta para dar um mergulho e relaxar.

Aleixo Abreu, vereador com o pelouro do Desporto na Câmara Municipal da Calheta, aproveitou para enaltecer as “parcerias de excelência” com as associações e clubes, pois “têm permitido organizar eventos de qualidade no concelho”, “promovendo a prática desportiva” e a própria economia local. O responsável agradeceu também o apoio dos Bombeiros Voluntários da Calheta e da Polícia de Segurança Pública, apelando aos automobilistas uma atenção redobrada na manhã de domingo, uma vez que a prova decorrerá com o trânsito a fluir normalmente.

Aleixo Abreu terminou recordando o atleta Alberto Paulo, que foi e continua a ser uma referência para o concelho, nomeadamente por ter representado o País em provas de renome como os Jogos Olímpicos e outras.

De salientar que até à data já se inscreveram cerca de 150 atletas, mas os interessados ainda podem fazê-lo até esta quarta-feira, dia 7 de maio.