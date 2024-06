A edição deste ano do Ultra Skyrunning Madeira junta 740 atletas de 40 nacionalidades, números divulgados pela organização, na apresentação do evento que decorreu hoje no Hotel Quinta do Furão.

O evento inicia-se esta sexta-feira em Santana, com a prova do quilómetro vertical, a partir das 9h00.

No sábado, disputa-se a Madeira Sky Race (45km), Santana Sky Race (22km), Furão Sky Race (12km) e a Kids Sky Race.