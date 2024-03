“Este fim de semana será uma verdadeira enchente no Porto Santo, entre inscritos, acompanhantes e organização, contamos com mais de 1000 pessoas que se deslocam para mais um grande evento de trail running”, destaca a Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira.

Uma nova edição do Porto Santo Nature Trail vai a acontecer este fim de semana, dias 16 e 17, na ilha dourada, com 500 inscritos.

Programa:

Sábado, 16

8h00 - Partida do Porto Santo Nature Trail – 46,20 km10h00 - Partida do Trail Porto Santo – 24,80 km - Campeonato Regional de Trail Longo11h00 - Partida do Mini Trail Porto Santo – 8 km

Domingo, 17

11h00 – Partida do Kids Trail Porto Santo (Parque de merendas dos Salões; junto aos viveiros do IFCN)12h00 - Cerimónia de Entrega de Prémios