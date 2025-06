O Torneio de Futebol Jovem Machico Cup 2025, esta tarde apresentado, vai decorrer nos próximos dias 14, 15, 21 e 22 de junho. Trata-se de uma organização da Associação Desportiva de Machico, em parceria com a Câmara Municipal de Machico.

A “Festa do Futebol” está assim de regresso a Machico, contando este ano com 20 clubes, 72 equipas e perto de 1.008 atletas, num total de 176 jogos, sendo a maior edição de sempre, albergando desde o escalão sub-6 ao escalão sub-13.

As novidades desta edição prendem-se com a presença de dois clubes de Portugal Continental: “Os Belenenses” – Odivelas, que se fará representar com duas equipas, uma sub-12 e outra sub-13; e o Sporting CP – Academia Leiria, que se fará representar com uma equipa de sub-13. Do arquipélago vizinho estará presente o Clube União Micaelense – Ilha de São Miguel, Açores, com uma equipa de sub-13.

Também pelo segundo ano consecutivo, a realização da competição será praticamente toda em campo relvado, no Estádio de Machico, sendo apenas utilizado o Campo Municipal Tristão Vaz – relva sintética para a fase de grupos do escalão de Benjamins.

Ao nível de prémios, para além dos troféus aos primeiros três classificados de cada escalão, bem como ao melhor jogador e medalha de participação para todos os atletas, a edição 2025 do Machico Cup volta a incluir a Taça Fair-Play, que será atribuída à equipa que mais se destacar neste domínio, sendo escolhida pela equipa de arbitragem, a cargo do Núcleo de Árbitros da Região Autónoma da Madeira.

Na apresentação, que decorreu no salão nobre da Câmara Municipal de Machico, estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, o diretor regional do Desporto, David Gomes, o presidente da Associação Desportiva de Machico, Raul Miranda, o secretário-geral da Associação Desportiva de Machico e diretor do Torneio, Aníbal Freitas, e o coordenador técnico do torneio, João Paulo Câmara, bem como Pedro Viveiros, em representação da Junta de Freguesia de Machico. O grupo foi unânime em destacar a importância do evento, quer para o concelho, quer para a Região.

Este torneio tem o objetivo de fomentar a componente desportiva, mas também proporcionar a todos os jovens um intercâmbio desportivo, social e cultural.

Durante os quatro dias, Machico irá acolher perto de três mil pessoas, entre atletas, agentes desportivos e respetivas famílias.