Tiago Margarido: “Merecemos muito atingir este objetivo”

O treinador que disse que, no início, “não acreditava que seria possível estar hoje a celebrar uma subida”, dedicou o feito à direção do Nacional, “porque sempre que caiu, levantou-se e hoje voltou a levantar-se” e aos adeptos, atletas e familiares.

O presidente do clube, Rui Alves, admitiu que “é uma boa prenda dos atletas”, na semana em que lhe disseram ser “o líder mais antigo nas competições profissionais”, depois da saída de Jorge Pinto da Costa do FC Porto.

“Dizem que o futebol é o ópio do povo e, se assim é, hoje a Madeira está drogada”, reagiu Rui Alves aos jornalistas, junto do autocarro que levaria a equipa para o aeroporto, para regressar à ilha da Madeira.

O treinador do Tondela, Sérgio Gaminha, na sala de imprensa, assumiu estar “chocado” pela forma como a sua equipa perdeu o jogo” e acrescentou que sair desta 33.ª jornada com zero pontos “foi inacreditável”.

“Conseguimos anular todos os pontos fortes do Nacional e nós, sempre que tivemos uma falha fomos penalizados”, reagiu.

Os adeptos do Nacional fizeram a festa no Estádio João Cardoso após o apito final, depois de Carlos Daniel ter dado a vitória ao Nacional no último minuto de compensação, assistindo à saída do relvado de vários jogadores de joelhos.

“O orgulho da Madeira somos nós”, gritaram os mais de 300 adeptos do Nacional que assistiram ao desafio em casa do Tondela, sendo que alguns conseguiram abraçar os seus ídolos, tendo em conta que houve atletas a saltar o gradeamento.

O jogo de hoje, na cidade de Tondela, contou com um reforço do efetivo policial, por parte da GNR, e também da equipa de segurança, que perante a possibilidade da festa reforçou o número de elementos no Estádio João Cardoso.