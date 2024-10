O treinador do Estrela da Amadora, José Faria, admite que um possível “ambiente diferente”, com “instabilidade” no Sporting, poderá vir a “favorecer” os intentos da sua equipa, na 10.ª jornada da I Liga de futebol.

“Ninguém nos vai levar a mal se pudermos aproveitar um pouquinho dessa instabilidade. Por isso, vamos tentar fazer o nosso jogo, iguais a nós próprios, mas, se pudermos ter um ambiente diferente do que nos últimos anos se costuma encontrar em Alvalade, obviamente que é algo que poderá favorecer-nos”, reconheceu.

José Faria mostrou-se crente de que, em função do clima de incerteza relativo à provável saída de Rúben Amorim do comando técnico do Sporting, o foco do emblema ‘verde e branco’ poderá estar “desviado”.

“Ainda há bem pouco tempo - e o Rúben não me leva a mal dizer isto -, mas a seguir ao jogo com o Famalicão, ele disse algo como que a seguir ao Manchester City iriam ver uma realidade diferente. Pareceu-me que o foco estava ali um pouquinho desviado e espero que seja isso, na verdade”, anseia o treinador.

Com o campeão nacional em título e atual líder do campeonato como adversário, Faria admitiu que o empate seria um resultado bem aceite nas hostes dos ‘tricolores’.

“Temos conseguido uma boa média, quatro pontos nos últimos três jogos. Obviamente que todos os pontos são positivos, ainda por cima jogando em casa de um clube como o Sporting, o empate seria um bom resultado”, afirmou, sem rodeios.

José Faria não espera encontrar ansiedade ou nervosismo nos seus jogadores em função do grau de dificuldade do encontro, considerando que são “estes momentos” os que qualquer futebolista ambicioso procura.

“Jogar contra as melhores equipas nunca são bons momentos, mas a verdade é que vivemos para estes momentos. É essa a mensagem que temos passado aos nossos atletas”, afirmou o responsável técnico dos amadorenses.

José Faria manifestou-se satisfeito pelo facto de Viktor Gyökeres, principal referência atacante do Sporting, nunca ter marcado ao Estrela da Amadora, mas vincou que tal não significa que o sueco não se tenha apresentado a bom nível nesses encontros anteriormente disputados entre os dois conjuntos.

“O Estrela entra nesse registo de equipas a quem o Gyökeres nunca marcou, mas é independentemente de ser só a dependência do golo, que faz com que o jogador esteja bem ou não. Nesses jogos contra nós, ele não marcou, mas acho, inclusive, que até esteve muito bem”, constatou.

À margem do encontro, o treinador do conjunto da Reboleira elogiou o seu homólogo do Sporting, que caracterizou como “técnico top”.

“Quando acontecem situações como a do Rúben, que para mim é um técnico top que vai para um clube de top, aí é que começamos a valorizar”, completou o líder estrelista.

Ao lado do seu treinador, Léo Cordeiro também anteviu a partida e a perspetiva de defrontar o Sporting como capitão de equipa do Estrela da Amadora, considerando-a uma “responsabilidade” para a qual se sente “preparado”.

“Não é só por ser o capitão que devo ser só eu a falar. Todos têm o direito de falar e opinar e ainda temos outros capitães, mas é claro que é sempre bom ter uma responsabilidade destas e sinto-me preparado para isso”, assegurou o brasileiro.

O jogo entre Sporting e Estrela da Amadora, que fará a abertura da 10.ª jornada da I Liga de futebol, está agendado para esta sexta-feira, às 20:15, no Estádio José Alvalade, e terá arbitragem de Bruno Vieira, da Associação de Futebol de Lisboa.