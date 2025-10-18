MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Desporto

Taça de Portugal: Nacional vence e marca encontro com o SC Braga

    Taça de Portugal: Nacional vence e marca encontro com o SC Braga
    Central madeirense Francisco Gonçalves abriu a contagem. CDN
Redação

Desporto
Data de publicação
18 Outubro 2025
17:28
Comentários

O Nacional garantiu este sábado a qualificação para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Esta tarde, na deslocação a Trás-os-Montes, os alvinegros venceram o Rebordelo, por 1-3.

Os golos madeirenses foram todos apontados na 1.ª parte, através de Francisco Gonçalves (8’), Witi Quembo (28’) e Martim Gustavo Watts (28’). Já o conjunto que milita na Divisão de Honra de Bragança fez o golo de honra aos 81’.

Desta forma o Nacional, único representante madeirense na prova rainha, já sabe que vai defrontar na próxima eliminatória o SC Braga, que ultrapassou esta tarde o Bragança por 0-1. A partida da 4.ª eliminatória está agendada para 23 de novembro e joga-se no Minho.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas