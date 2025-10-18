Taça de Portugal: Nacional vence e marca encontro com o SC Braga

O Nacional garantiu este sábado a qualificação para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Esta tarde, na deslocação a Trás-os-Montes, os alvinegros venceram o Rebordelo, por 1-3.

Os golos madeirenses foram todos apontados na 1.ª parte, através de Francisco Gonçalves (8’), Witi Quembo (28’) e Martim Gustavo Watts (28’). Já o conjunto que milita na Divisão de Honra de Bragança fez o golo de honra aos 81’.

Desta forma o Nacional, único representante madeirense na prova rainha, já sabe que vai defrontar na próxima eliminatória o SC Braga, que ultrapassou esta tarde o Bragança por 0-1. A partida da 4.ª eliminatória está agendada para 23 de novembro e joga-se no Minho.