Taça de Portugal: Madeira SAD joga ‘quartos’ frente ao Gil Eanes

Ditou o sorteio realizado ontem na sede da Federação de Andebol de Portugal, que o Madeira SAD dispute os quartos-de-final da prova, na Região, recebendo as algarvias do Gil Eanes, que afastaram o CS Madeira na ronda anterior.

O embate está agendado para dia 25 de abril, no Pavilhão do Funchal. As restantes partidas são: Almeida Garrett - ABC; Academia São Pedro do Sul - Benfica e Colégio Gaia - Juve Lis.

Os vencedores disputam o Final Four da prova durante o mês de maio. Recorde-se que as madeirenses perderam a final da temporada passada frente ao Benfica.