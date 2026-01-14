Taça de Portugal: FC Porto vence Benfica e avança para as meias finais

O FC Porto garantiu esta noite a passagem às meias finais da Taça de Portugal ao vencer o Benfica por 1-0.

No Estádio do Dragão, o golo solitário do encontro foi apontado pelo central polaco Jan Bednarek, aos 15’, na sequência de um cabeceamento. O cruzamento foi de Gabri Veiga desde a direita.

Desta forma, o FC Porto é o terceiro clube a assegurar as meias finais, depois do Torreense, que bateu no domingo a UD Leiria por 3-1, e do Fafe que surpreendeu ao vencer o SC Braga por 2-1.

Resta disputar o último jogo dos quartos de final, entre Sporting e AVS, agendado para 4 de fevereiro.

Dizer ainda que o sorteio das meias finais da Taça de Portugal, que serão disputadas a duas mãoes, está agendada para amanhã, pelas 17h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.