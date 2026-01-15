Taça de Portugal: FC Porto defronta vencedor da eliminatória Sporting-AVS nas ‘meias’

O FC Porto vai defrontar o vencedor da eliminatória entre Sporting e AVS nas meias-finais da Taça de Portugal em futebol, ditou hoje o sorteio, estando garantida na final a presença de uma equipa de escalão secundário.

Os ‘dragões’, que na quarta-feira venceram por 1-0 na receção ao Benfica, em jogo dos quartos de final, vão atuar na primeira mão em casa da formação que sair da eliminatória entre ‘leões’ e AVS, em jogo dos quartos de final agendado para 03 de fevereiro.

A outra meia-final vai opor as duas equipas de escalão inferior que estavam ainda em prova, sendo que o Fafe, da Liga3 e que, na terça-feira, venceu (2-1) o primodivisionário Sporting de Braga, recebe na primeira mão o Torreense, formação da II Liga, que em 11 de janeiro venceu na receção à União de Leiria por 3-1.