O Pontassolense sagrou-se hoje vencedor da Taça da Madeira 2024/2025.

No duelo final frente ao Estrela da Calheta, disputado no complexo desportiva da Ribeira Brava, os ponta-solenses tiveram de aguardar pelo desempate através de grandes penalidades para fazer a festa, depois do nulo ter imperado durante os 120 minutos.

Já nos penáltis, o Estrela da Calheta falhou duas conversões e o Pontassolense apenas uma, arrebatando a quarta taça da sua história.