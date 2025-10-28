Taça da Liga: Sporting goleia e garante final four

O Sporting foi a primeira equipa a garantir a presença na final four da Taça da Liga, após vencer esta noite o Alverca por 5-1.
Em partida relativa aos quartos de final, disputada em Lisboa, os golos sportinguistas foram apontados por Geovany Quenda (21’ e 58’), Salvador Blopa (30’ e 70’) e Fotis Ioannidis (81’), enquanto que o tento de honra ribatejano foi da autoria de Sandro Lima (85’).
Refira-se que o onze titular foi totalmente diferente em relação ao encontro do último domingo com o Tondela.
De resto, disputam-se mais dois jogos dos quartos de final amanhã, sendo que o SC Braga recebe o Santa Clara às 19h15 e o Tondela visita o Benfica às 20h45. Já a partida entre FC Porto e Vitória de Guimarães está agendado para 4 de dezembro.
