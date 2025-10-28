MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Desporto

Taça da Liga: Sporting goleia e garante final four

    Taça da Liga: Sporting goleia e garante final four
    Lateral Salvador Blopa, de 18 anos, fez dois golos na estreia pela equipa principal do Sporting. RODRIGO ANTUNES / LUSA
Desporto
Data de publicação
28 Outubro 2025
22:15
Comentários

O Sporting foi a primeira equipa a garantir a presença na final four da Taça da Liga, após vencer esta noite o Alverca por 5-1.

Em partida relativa aos quartos de final, disputada em Lisboa, os golos sportinguistas foram apontados por Geovany Quenda (21’ e 58’), Salvador Blopa (30’ e 70’) e Fotis Ioannidis (81’), enquanto que o tento de honra ribatejano foi da autoria de Sandro Lima (85’).

Refira-se que o onze titular foi totalmente diferente em relação ao encontro do último domingo com o Tondela.

De resto, disputam-se mais dois jogos dos quartos de final amanhã, sendo que o SC Braga recebe o Santa Clara às 19h15 e o Tondela visita o Benfica às 20h45. Já a partida entre FC Porto e Vitória de Guimarães está agendado para 4 de dezembro.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como avalia o fecho há cinco meses das instalações físicas da Provedoria da Justiça na Madeira?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas