Taça da Liga: Detentor Benfica supera Tondela e está na ‘final four’

    Tondela de Ivo Vieira perdeu por 3-0 na Luz. MANUEL DE ALMEIDA / LUSA
29 Outubro 2025
22:49
O detentor do título Benfica qualificou-se hoje para a ‘final four’ da edição 2025/26 da Taça da Liga em futebol, ao vencer em casa o Tondela por 3-0, marcando encontro nas meias-finais com o Sporting de Braga.

Na Luz, o argentino Nicolás Otamendi, aos 41 minutos, de penálti, no 250.º jogo pelas ‘águias’, o belga Lukebakio, aos 83, após assistência do colombiano Richard Ríos, e o grego Pavlidis, aos 90+5, apontaram os tentos do ‘onze’ de José Mourinho.

Os ‘encarnados’, que bateram o Sporting na final do ano passado (7-6 nos penáltis, após 1-1 nos 90 minutos), lideram destacados o ranking da prova, com oito títulos, conquistados em 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2024/25.

A ‘final four’ da edição 2025/26 da Taça da Liga realiza-se em Leiria, de 06 a 10 de janeiro de 2026, com o Benfica a reeditar com o Sporting de Braga (5-0 ao Santa Clara) a meia-final de 2024/25, então com triunfo das ‘águias’ por 3-0.

