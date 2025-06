A seleção portuguesa de futebol de sub-21 entrou no Europeu, na Eslováquia, com um empate, frente à França, destaca o JM Desporto na manchete desta quinta-feira.

No Nacional, Rui Alves quer reforçar o plantel com um guarda-redes. ‘Reforço para a baliza é prioridade’, destaca o Jornal.

Outros títulos, nesta edição: ‘Luís Freitas não se recandidata no Estrela da Calheta’ e ‘Fábio Pereira oficializado no União de Leiria’.

Em BTT, ‘Francisco Ferreira estreia-se a vencer na Taça da Madeira’, outra notícia para ler no JM Desporto de hoje.

