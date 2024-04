O Sporting venceu esta noite o Benfica por 2-1, com o lateral ex-maritimo, Geny Catamo, a marcar os dois golos da equipa de Alvalade. O primeiro, ainda não estava decorrido o primeiro minuto do jogo, o segundo já na parte final da partida. Com este triunfo, o Sporting aumentou para quatro pontos a diferença pontual na liderança e com menos um jogo.