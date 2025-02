Bom dia!

O guardião foi o principal responsável pelo nulo do Sporting em Dortmund. Num jogo marcado por mais duas lesões, de Hjulmand e João Simões, o conjunto leonino não demonstrou capacidade para reverter o desaire (0-3) em Alvalade e está fora da Champions.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a Liga Europa. Dragão tenta chegar aos ‘oitavos’. O FC Porto visita hoje a Roma, com a eliminatória em aberto depois do empate (1-1) na primeira mão.

Saiba ainda que Nacional quer impor-se em Braga e que Marítimo tem a segunda pior defesa da II Liga.

Não perca ainda as danças. Madeirenses conquistam seis títulos. O Clube de Dança Desportiva Prestige Dance exibiu-se em grande nível no campeonato nacional.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!