Sporting recebe Marselha à procura de somar o segundo triunfo

O Sporting recebe hoje os franceses do Marselha, na terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, e tenta obter o segundo triunfo para continuar a ‘sonhar’ pelo menos com o ‘play-off’.

Depois da goleada na receção ao Kairat (4-1), na estreia, e do desaire em Nápoles (2-1), o bicampeão português será anfitrião do emblema do sul de França, novo líder do campeonato francês, numa partida que poderá vir a ser crucial para as contas finais, nomeadamente no acesso ao ‘play-off’.

Isto porque as chances de seguir direto para os ‘oitavos’ parecem quase uma miragem, tanto para Sporting, mas também para o rival Benfica, que na terça-feira perdeu em Newcastle (3-0) e ainda não pontuou, uma vez que teriam de terminar a fase de liga nos oito primeiros lugares.

A equipa comandada por Rui Borges não atravessa o momento ideal, pelo menos no que ao nível exibicional diz respeito, já que na última jornada do campeonato empatou (1-1) com o Sporting de Braga e, no sábado, precisou do prolongamento para afastar o Paços de Ferreira (3-2) na terceira ronda da Taça de Portugal, equipa que é antepenúltima classificada da II Liga e que chegou a estar duas vezes em vantagem.

E pela frente terá um emblema que vem de cinco triunfos seguidos em outros tantos encontros para todas as competições, chegando a Alvalade com o estatuto de novo líder em França, onde na última ronda impôs uma goleada por 6-2 ao Le Havre.

Sporting e Marselha chegam à terceira jornada com três pontos cada e defrontam-se a partir das 20:00, no Estádio José Alvalade, em jogo da terceira jornada da fase de liga da competição, que será dirigido pelo esloveno Rade Obrenovic.