Sporting de Braga empata em Barcelos e falha ‘assalto’ ao segundo lugar

O Sporting de Braga e o Gil Vicente empataram hoje 0-0 em Barcelos, em jogo da quarta jornada da I Liga de futebol, resultado que impede os bracarenses de se isolarem no segundo lugar da classificação.

A formação ‘arsenalista’ viu assim interrompida a série de dois triunfos seguidos, depois de ter entrado no campeonato com um empate 1-1 na receção ao Estrela da Amadora, enquanto os gilistas somaram o segundo empate consecutivo, terceiro jogo sem perder.

Com este empate, o Sporting de Braga fecha a quarta jornada no sexto lugar, com oito pontos, enquanto o Gil Vicente é 10.º, com cinco.