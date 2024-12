O Sporting defende no domingo a liderança da I Liga de futebol, estando obrigado a vencer em Barcelos o Gil Vicente, com FC Porto e Benfica e torcerem ambos por um deslize, na 15.ª jornada.

O FC Porto joga um dia antes no campo do Moreirense, onde, esta temporada, já caiu para a Taça de Portugal, enquanto o Benfica recebe na segunda-feira o Estoril Praia.

Para já, o Sporting tem dois pontos de vantagem sobre o segundo classificado, os ‘dragões’, mas o cenário pode mudar na quinta-feira, caso os ‘encarnados’ vençam na Madeira o Nacional, em jogo em atraso da oitava jornada.

Se isso acontecer, o Benfica salta para o segundo posto, ficando apenas a um ponto do eterno rival lisboeta, quando, no final do ano, em 29 de dezembro, visita precisamente Alvalade.

O Sporting chega a Barcelos, casa do atual 10.º classificado, depois de uma vitória tirada a ‘ferros’ em Alvalade sobre o Boavista (3-2), a primeira do técnico João Pereira no campeonato, e também já sabendo o destino nos oitavos de final da Taça de Portugal (recebe hoje o Santa Clara).

Pereira ‘aterrou’ na equipa principal com os ‘leões’ com seis pontos de vantagem no topo. O cenário da perda da liderança ainda em 2024 deixa o treinador de 40 anos praticamente sem condições para se manter no cargo.

Os gilistas recebem, às 20:30 de domingo, o Sporting em boa forma, com duas vitórias nos últimos dois jogos na I Liga, bem como um registo interessante em Barcelos.

Na sua casa, o Gil Vicente já somou três vitórias e apenas saiu derrotado por uma vez, tendo ainda dois empates.

À mesma hora, mas no sábado, o FC Porto regressa a Moreira de Cónegos, onde já foi derrotado para a Taça de Portugal, na quarta eliminatória, por 2-1.

Apesar de estar plenamente dentro da corrida pelo título, o treinador Vítor Bruno também continua a ser contestado no Dragão e o jogo com o Moreirense promete dar bastante trabalho.

A equipa de César Peixoto, sétima classificada, ainda não perdeu em casa (registo que partilha com FC Porto, Benfica e Rio Ave) e parou (1-1) os ‘encarnados’ logo na fase inicial da I Liga, resultado que na altura resultou no despedimento do técnico alemão Roger Schmidt.

Regressou Bruno Lage, que teve um bom arranque, apesar do percalço na última ronda no campo do AVS (1-1), com os ‘encarnados’ a terem na segunda-feira todas as condições para somar um triunfo.

No Estádio do Luz, o Benfica recebe um Estoril que ainda não venceu fora da Amoreira (é uma das cinco equipas que não sabe o que é ganhar fora) e leva apenas três pontos conquistados fora de portas, com três empates.

O Benfica-Estoril está marcado para as 18:45, a mesma hora do Vitória de Guimarães-Nacional, com a ronda a ficar encerrada pouco depois, com o Estrela da Amadora-Rio Ave (20:45).

Nesta jornada, atenção também para o Sporting de Braga, no quinto posto e em crise, que viaja até aos Açores para defrontar no domingo o Santa Clara, o surpreendente quarto classificado da I Liga.

A ronda arranca na sexta-feira, com o Casa Pia, que continua a atuar em Rio Maior, em casa emprestada, a ‘receber’ o Arouca.