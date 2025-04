O candidato do Juntos Pelo Povo (JPP) às eleições legislativas nacionais, Filipe Sousa, defende que a Região precisa de uma representação que vá além da “política convencional e trivial” e que esteja “verdadeiramente ao lado das pessoas”. Num comunicado divulgado este domingo, o cabeça-de-lista apela à eleição de um deputado do JPP a 18 de maio, como forma de romper com o “silêncio cúmplice” dos partidos que, nas últimas décadas, têm ocupado os lugares da Madeira no Parlamento.

“O povo da Madeira e de Porto Santo vive uma realidade de desafios específicos que, por muito tempo, foram ignorados pelas decisões políticas tomadas em Lisboa”, afirma Filipe Sousa, apontando que os partidos que elegeram deputados pela Região nos últimos 50 anos deixaram de defender os interesses locais. “É imperativo que se escolha um representante do JPP para a Assembleia da República – uma escolha que transcende a política convencional e coloca as pessoas no centro das prioridades.”

Na nota, o também autarca de Santa Cruz considera que o país precisa de “uma política que resolva os problemas na sua raiz, que vá para além dos discursos elaborados e das promessas vazias”. Garante que o JPP apresenta “uma abordagem genuína e determinada”, próxima dos cidadãos e livre de “interesses político-partidários que distorcem a essência do serviço público”.

“A Madeira e o Porto Santo conhecem muito bem o modo de atuar do JPP”, escreve ainda, sublinhando que o partido está “sempre pronto a ouvir e a responder aos anseios da população”. Para Filipe Sousa, a eleição de um deputado do JPP representaria “um manifesto, uma vontade de que os insulares estão a exigir uma mudança de paradigma”.

Na mesma linha crítica, lamenta que, enquanto “as necessidades básicas na saúde, nos transportes, bem-estar, habitação, salários e custo de vida” continuam sem resposta, os partidos tradicionais se mantenham “conduzidos por interesses alheios à realidade local”.

A concluir, Filipe Sousa considera que está em causa mais do que uma vitória eleitoral. “A eleição de um representante do JPP não é apenas uma oportunidade de renovação, é um passo decisivo rumo a uma Madeira e um Porto Santo onde os interesses dos cidadãos hão-de prevalecer sobre os interesses políticos e de grupos dominantes.” E deixa um apelo direto: “Chegou a hora de escolhermos alguém que, mais do que prometer e estar vergado aos comandos em Lisboa, se comprometa com uma verdadeira mudança.”