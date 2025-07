O Sporting Clube da Madeira promoverá treinos abertos a novos atletas, no próximo sábado, dia 26, entre as 10h00 e as 13h00, no Campo Adelino Rodrigues, no Funchal.

São convidados a participar jovens nascidos entre 2008 e 2011, nesta iniciativa que visa acolher novos atletas que queiram juntar-se e filiar-se ao projeto desportivo do Sporting CM.

De acordo com o clube, os treinos serão conduzidos por treinadores certificados e incluem atividades técnicas, momentos de observação e interação com a equipa técnica.

“Esta é uma oportunidade ideal para jovens atletas conhecerem de perto a metodologia e os valores do Sporting Clube da Madeira”, evidencia.

A participação é gratuita, sendo apenas necessário comparecer com roupa e calçado desportivo. No local, serão prestadas informações sobre o processo de inscrição e filiação no clube.