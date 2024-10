O agora ex-treinador do Marítimo, Jorge Silas, veio a público negar qualquer desentendimento com o dirigente verde-rubro, Danny.

Eis o comunicado do técnico:

“A ligação profissional com o CS Marítimo terminou mas a emocional mantém-se.

É público que por minha decisão terminei o percurso no Marítimo, após semanas de muita dedicação, entrega e alegria por voltar a sentir um clube que me é querido desde que fui jogador desta instituição. Agradeço sobretudo aos jogadores pela forma como quiseram abraçar o trabalho, as ideias, que começaram a dar frutos.

Também deixo um obrigado à administração, staff e em especial ao Danny, de quem sou amigo desde os tempos em que ambos jogávamos e que tive o prazer de reencontrar agora no Marítimo.

Lamento profundamente que nas últimas horas, informações infundadas sobre a nossa relação tenham surgido. Estas não só não correspondem à verdade, como prejudicam a imagem do clube e de todos os envolvidos.

Desejo ao Marítimo todo o sucesso no futuro e agradeço mais uma vez pela oportunidade de ter feito novamente parte desta instituição.”