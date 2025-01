O AC Milan, orientado por Sérgio Conceição, venceu hoje por 3-2, em jogo da 22.ª jornada da Liga Italiana de futebol. No entanto, após o apito final, os ânimos exaltaram-se. Visivelmente irritado, o técnico português dirigiu-se ao capitão do Milan e foram os jogadores e membros da equipa dos rossoneri que intervieram, separando-os.

Os motivos da discussão ainda não são oficialmente conhecidos, mas, segundo a imprensa italiana, o capitão do Milan, que tinha sido substituído ao minuto 78 por Jovic, terá manifestado desagrado com a decisão do treinador. Já de acordo com a Gazetta dello Sport, em causa está a ida de Calabria a um concerto, na sexta-feira à noite.

Veja o momento: