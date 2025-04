Entre os dias 4 e 10 de abril, o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) registou um total de 83 acidentes de viação na Região. Segundo os dados provisórios divulgados esta sexta-feira, 23 pessoas sofreram ferimentos ligeiros, quatro ficaram gravemente feridas e não se registaram vítimas mortais.

O concelho do Funchal concentrou o maior número de sinistros, com 32 acidentes, dos quais resultaram 11 feridos ligeiros e três feridos graves. Seguem-se Santa Cruz, com 13 acidentes, e Câmara de Lobos, com 11. Também se verificaram ocorrências nos concelhos da Ribeira Brava (4), Calheta (4), Porto Moniz (3), Ponta do Sol (3), São Vicente (3), Santana (2), Machico (7) e Porto Santo (1).

Em termos de tipologia, a maioria dos acidentes resultou de colisões (61), seguidas por despistes (17), atropelamentos (2) e outros tipos de ocorrência (3).

Paralelamente, no âmbito da sua atividade de fiscalização, a PSP deteve 16 pessoas por crimes rodoviários. Do total, 10 foram detidas por condução sob o efeito do álcool, quatro por conduzirem sem habilitação legal, uma por desobediência ao recusar o teste de alcoolemia e uma por conduzir com a carta apreendida.

Em nota de imprensa, a PSP alerta que estes dados são provisórios, uma vez que alguns acidentes podem ser participados posteriormente.