Nos dias 8 e 9 de maio, o Instituto para a Qualificação (IQ) estará de portas abertas para receber professores, alunos, encarregados de educação e todos os interessados em conhecer as instalações e funcionamento geral do ensino e formação profissional no Centro de Formação Profissional da Madeira (CFPM) e/ou na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes (EPFF).

Os visitantes inscritos pelas escolas e famílias, que se estima atingir os 200 visitantes, terão, também, a oportunidade de interagir com os formandos e professores, nas oficinas e salas de formação tecnológica, cuja experiência se crê decisiva para uma orientação vocacional e uma tomada de decisão mais consciente no que toca ao ensino secundário. Apesar do IQ convidar todos os interessados em conhecer as suas instalações e funcionamento, o foco desta iniciativa está direcionado aos alunos do 2º e 3º ciclo e, eventualmente, aos que já estejam a frequentar o ensino secundário e que desejem conhecer outra realidade de ensino.

Esta visita será, ainda, uma oportunidade para conhecerem a Oferta Formativa do IQ para o ano letivo de 2025-2026.

As visitas carecem de uma inscrição prévia, até dia 30 de abril, através do site do IQ (madeira.gov.pt/iq).