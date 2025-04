O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) concluiu recentemente uma intervenção significativa no parque infantil do Jardim de Santa Luzia, no Funchal, no âmbito do plano contínuo de manutenção dos espaços verdes e zonas de lazer sob sua tutela. A obra incidiu na substituição integral do piso do parque infantil, uma intervenção considerada essencial face ao desgaste provocado pelo uso contínuo ao longo dos anos.

O novo revestimento, certificado e concebido para absorver o impacto de quedas, apresenta-se como uma solução segura e duradoura, sem juntas, garantindo não só a proteção das crianças que diariamente usufruem do espaço, mas também uma maior facilidade de manutenção.

O investimento rondou os 50 mil euros.Manuel Filipe, presidente do IFCN, sublinhou a importância desta intervenção: “Este tipo de investimento representa o nosso compromisso com a segurança e o bem-estar das famílias que frequentam os nossos jardins. No caso concreto do Jardim de Santa Luzia, tratava-se de uma necessidade premente. O novo piso oferece todas as garantias técnicas e certificações exigidas, proporcionando um ambiente onde as crianças podem brincar com toda a confiança.”