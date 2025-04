O trabalho intitulado “Incidência dos principais tipos polínicos em Portugal (Continente e Ilhas)” da autoria de Elsa Caeiro, Beatriz Tavares, Mário Morais-Almeida e Irene Camacho (docente da Faculdade de Ciências da Vida da Universidade da Madeira, UMa) recebeu o 1º Prémio SPAIC -RPIA para o melhor artigo científico original publicado em 2024 na Revista Portuguesa de Imunoalergologia (RPIA). “Trata-se de mais um reconhecimento na carreira desta docente da UMa e atual membro do painel editorial da ‘Aerobiologia Journal’, a melhor revista científica internacional da atualidade no domínio da aerobiologia”, refere a UMa em nota de imprensa.

O trabalho apresenta a incidência dos principais tipos de pólen com capacidade alergizante a que as populações de cada região do país estão expostas. O estudo referente ao pólen detetado no ar nos últimos 20 anos, foram ilustrados em mapas simplificados, o que permite uma fácil interpretação, quer pelos profissionais em Alergologia/Imunoalergologia, quer pelo público em geral.

Atualmente, a informação polínica disponibilizada no País é já considerada pelos doentes com alergia ao pólen (polinose), como uma informação imprescindível no seu quotidiano. Os mapas de incidência apresentados serão certamente úteis para estes doentes e para os respetivos médicos assistentes. Para os doentes, dado ficarem a conhecer melhor os tipos polínicos mais prevalentes na sua região e quais os tipos de pólen com maior capacidade alergizante.

A cerimónia de entrega dos Prémios SPAIC-RPIA 2025 ocorreu na Sessão de Encerramento do 2º Congresso Internacional das Sociedades Ibéricas de Alergologia SPAIC-SEAIC, que teve lugar no passado dia 5 de abril no Hotel Sheraton, no Porto.