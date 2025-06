A Seleção da Madeira sub-14 venceu hoje a congénere de Setúbal, por 3-1, em jogo da 2.ª jornada no Torneio Lopes da Silva 2025, que foi disputado na Vila de Febres, Município de Cantanhede, Distrito de Coimbra.

Tiago Rodrigues foi a figura do jogo ao apontar ‘um hat-trick’. A equipa comandada por Humberto Fernandes abriu o marcador e ainda viu a seleção sadina empatar. Mas o génio do avançado do Câmara de Lobos acabou por desnivelar a contenda para os madeirenses.

Depois de derrota por 1-0, averbada no domingo, diante da Seleção de Vila Real, o combinado insular redimiu-se assim com um triunfo robusto e construído com autoridade.

Amanhã, pelas 11h30, a Seleção madeirense defronta a anfitriã Coimbra, tendo como principal objetivo alcançar a vitória para segurar a segunda posição e passar à fase que irá decidir a atribuição dos lugares cimeiros.