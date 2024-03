Miguel Nunes venceu a terceira classificativa do Rali do Marítimo/Município de Machico, e continua a alargar distâncias, mas desta feita com um andamento muito semelhante por parte de João Silva.

O atual líder da prova terminou a primeira passagem pela Matur com um tempo de 4:06.9, a apenas três décimas do recorde da classificativa. E logo atrás ficou João Silva, atual segundo classificado também na geral, com 4:07.5. Ligeiramente mais distante ficou Miguel Caires, com 4:11.0.

Em termos de classificação geral, João Silva tem mais 10,6 segundos que Miguel Nunes, ao passo que Miguel Caires está a 28,8 segundos do primeiro lugar.