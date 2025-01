O Santa Clara repudiou hoje os “comentários racistas e xenófobos” dirigidos ao guarda-redes Gabriel Batista após o jogo contra o FC Porto, criticando a “anestesia” do futebol português em relação a essas situações.

“A Santa Clara Açores - Futebol, SAD vem por este meio manifestar o seu mais firme repúdio pelos comentários racistas e xenófobos de que o nosso atleta Gabriel Batista tem sido alvo, após o último jogo com o FC Porto no Estádio do Dragão”, reage o clube em nota de imprensa.

Os açorianos também manifestam apoio com o portista Galeno, que “foi igualmente alvo de insultos da mesma índole” no rescaldo da partida que terminou empatada (1-1).

“Este é, infelizmente, um cenário que se vem banalizando no futebol e muitas vezes fica até uma ideia social de ‘anestesia’, em que já pouco se valorizam estes atos. Mas sejamos claros: não vamos normalizar o erro. Não continuemos a validar o atraso social. Não banalizemos a ameaça, pois falamos de matéria criminal”, lê-se no comunicado.

O Santa Clara alerta que não se podem esquecer os casos de racismo no futebol português: “Porque o futebol não é isto, não nos calaremos nesta luta”, sublinham.

O Sindicato dos Jogadores condenou hoje as mensagens de ódio dirigidas ao portista Galeno e a Gabriel Batista, do Santa Clara, após o jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol, defendendo “tolerância zero” para estas condutas.

No domingo, o guarda-redes Gabriel Batista denunciou nas redes sociais uma ameaça de morte, acompanhada de expressões racistas, depois de ter defendido uma grande penalidade, cobrada por Galeno, nos momentos finais da partida da 19.ª jornada, que acabou empatada 1-1.

O avançado do FC Porto, que também falhou a recarga, já tinha desperdiçado um penálti aos 72 minutos, e, depois do jogo, desativou os comentários nas redes sociais.

Assim, e apelando à “tolerância zero para este tipo de condutas e bullying online”, o Sindicato dos Jogadores diz esperar que os autores destes ataques possam ser identificados e “devidamente punidos, nos termos legalmente aplicáveis”.

FC Porto e Santa Clara empataram no domingo 1-1, com os ‘dragões’ a ficarem a seis pontos do líder Sporting.