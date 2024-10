Rui Duarte na calha para suceder Silas no Marítimo

Rui Duarte, ex-treinador do Sporting de Braga, poderá suceder Jorge Silas no comando técnico do Marítimo, segundo escreve o jornal Record.

O matutino desportivo adianta que o técnico já foi contatado pela SAD do Marítimo, à qual foi pedido um curto período de reflexão. A decisão final vai ser comunicada ainda hoje.