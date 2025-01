O treinador do Sporting afirmou hoje que o Nacional é uma “equipa equilibrada”, mas garantiu que os campeões nacionais querem manter o primeiro lugar no jogo de sábado, da 19ª jornada da I Liga de futebol.

“Será muito importante continuar o nosso caminho, faltam 16 jogos, é o primeiro dos 16, e queremos ganhar, para mantermos aquilo que é o nosso objetivo de ser primeiro”, frisou Rui Borges, na conferência de imprensa de antevisão do encontro.

O técnico leonino considerou que o Nacional é “uma equipa muito bem organizada, que valoriza muito o jogo em si, que não se preocupa só em defender, que procura atacar, e que gosta de ser pressionante, também em terrenos altos”, acrescentando: “Por isso não me admira nada aquilo que tem vindo a ser o crescimento do Nacional enquanto coletivo”.

“É uma equipa que eu pessoalmente aprecio. E não tenho dúvidas que amanhã [sábado], pelo um bom momento que atravessa, também nos provocará algumas dificuldades. Agora, espero também que, sendo o nosso primeiro jogo do ano em casa, que o Sporting ganhe, porque é isso que queremos, com a ajuda também dos nossos adeptos. Acredito que esteja o estádio cheio”, afirmou.

Rui Borges admitiu que a derrota por 2-1 frente ao Leipzig para a Liga dos Campeões “mexeu um bocadinho” a nível pessoal, por “não estar habituado”, mas disse estar globalmente satisfeito com o desempenho da equipa.

Questionado sobre a onda de lesões que continua a afetar o plantel do Sporting, Rui Borges assegurou que garantiu que St. Juste e Pote continuam de fora, e lembrou que alguns jogadores, como Matheus Reis, Morita e Daniel Bragança, que regressaram de lesão, ainda não têm ritmo competitivo.

“A malta que está a chegar [após lesão], é lógico que não está na sua melhor condição física, em termos daquilo que é capacidade para aguentar a exigência de 90 minutos, mas felizmente já estão connosco”, disse.

Em relação Viktor Gyökeres, o técnico garantiu que o problema não é no joelho, destacando a capacidade de esforço do avançado sueco e a necessidade de gerir a sua utilização.

“O máximo que eu posso dizer do Gyökeres é que ele tem um pequeno problema. Não é no joelho, como diziam. É um problema que precisa de gestão, e, para ser o mais honesto possível, se calhar 95% dos jogadores que tivessem problema que tem o Viktor, estavam parados. É um jogador muito importante para aquilo que é o Sporting. Entre perdê-lo para muito tempo, e tê-lo para algum tempo, nós preferimos geri-lo para algum tempo, e não o perder em momento algum”, afirmou.

O Sporting, campeão em título e líder do campeonato, com 44 pontos, recebe no sábado o Nacional, 13.º, com 19 pontos, em partida da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que será arbitrada por Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.