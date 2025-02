Rosa Mota, a antiga campeã olímpica da Maratona, foi internada hoje na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Santo António, no Porto, de acordo com informação avançada pelo Sapo Desporto.

A ex-atleta, de 66 anos, foi operada a um aneurisma abdominal recentemente, depois de se ter sentido mal no final de uma prova, em dezembro, recorda-se.