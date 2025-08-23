MADEIRA Meteorologia
Ronaldo marca mas Al-Nassr perde Supertaça Saudita

Foi no desempate por grandes penalidades que o Al-Ahli Jeddah conquistou esta tarde a Supertaça da Arábia Saudita, perante o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo.

Em final disputada em Hong Kong, o madeirense adiantou o conjunto de Riade aos 41’, na conversão de uma grande penalidade. Ainda antes do intervalo o empate foi restabelecido com um golo de Franck Kessiê, aos 45+6.

Na 2.ª parte, surgiram mais dois golos na reta final. Primeiro do Marcelo Brozovic, do Al-Nassr, aos 82’, e depois por Roger Ibañez, do Al-Ahli Jeddah, aos 89’.

Após o empate a duas bolas no final do tempo regulamentar, seguiram-se as grandes penalidades, com os de Jeddah a vencerem por 5-3.

Cristiano Ronaldo e o colega João Félix converteram com sucesso os respetivos penáltis no desempate.

