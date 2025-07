No próximo domingo, dia 3 de agosto, o mar do Funchal será palco da Regata Funchal Náutico / 600 Anos do Foral da Madeira, uma prova que celebra a efeméride regional e integra o calendário oficial do Funchal Náutico.

A iniciativa é promovida pelo Clube Naval do Funchal e pela Associação Nacional de Cruzeiros, com o apoio da Associação Regional de Vela da Madeira (ARVM), da Câmara Municipal do Funchal e da Brisa.

A regata decorrerá na Baía do Funchal, estando aberta à participação de todas as embarcações da classe cruzeiro à vela, enquadradas na Classe Promoção. As embarcações com e sem certificado de rating ORC poderão competir.

A classificação será geral, e a prova será disputada conforme as Regras de Regata à Vela e com o Regulamento Desportivo da ARVM e da Federação Portuguesa de Vela (FPV) para 2024-2025.

O programa da prova é o seguinte:

1 de agosto (sexta-feira)

10h00 – 17h00: Confirmação de inscrições

17h30: Publicação da lista de inscritos

3 de agosto (domingo)

11h00: Reunião técnica

14h00: Sinal de advertência da regata

18h00: Entrega de prémios

Este evento pretende não só dinamizar a prática da vela de cruzeiro na região como também assinalar, de forma simbólica e desportiva, os 600 anos do Foral da Madeira.