Rally Madeira Legend regressa à estrada em novembro com máquinas históricas

Estão abertas as inscrições para o Rally Madeira Legend, que se realiza de 20 a 22 de novembro, numa organização do Club Sports da Madeira. As inscrições terminam a 1 de novembro.

A prova automobilística destina-se a viaturas Históricas, Spirit e Legend Show, reunindo carros que marcaram gerações e que estiveram em destaque em competições regionais e internacionais, entre elas o Rali Vinho da Madeira, há já várias décadas.

O evento aposta no regresso de verdadeiras máquinas que fizeram vibrar o público e os adeptos do automobilismo, incluindo modelos que participaram quando o RVM integrava o Campeonato da Europa.

Para 2025, o rali contará com nove Provas Especiais de Classificação (PEC), num total de 400 quilómetros em ligações e 85 quilómetros cronometrados.

De acordo com o programa, ainda provisório, a competição arranca no dia 20 de novembro com a abertura no espaço Rally Village, seguem-se as verificações técnicas e administrativas, seguidas da cerimónia de partida. No dia seguinte, têm início as PEC cronometradas.

O rali vai ainda admitir viaturas na categoria Legend Open, destinadas a demonstrações sem cronometragem, com chassis históricos, mas motores e caixas modificadas. Já os Históricos englobam carros até 1986, enquanto a categoria Spirit integra viaturas produzidas entre 1987 e 2010.