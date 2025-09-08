MADEIRA Meteorologia
Rally Madeira Legend regressa à estrada em novembro com máquinas históricas

    Lancia Stratos foi um dos históricos presentes na edição do ano passado. Nélson Martins
Paulo Graça

Jornalista

Desporto
Data de publicação
08 Setembro 2025
12:18
Estão abertas as inscrições para o Rally Madeira Legend, que se realiza de 20 a 22 de novembro, numa organização do Club Sports da Madeira. As inscrições terminam a 1 de novembro.

A prova automobilística destina-se a viaturas Históricas, Spirit e Legend Show, reunindo carros que marcaram gerações e que estiveram em destaque em competições regionais e internacionais, entre elas o Rali Vinho da Madeira, há já várias décadas.

O evento aposta no regresso de verdadeiras máquinas que fizeram vibrar o público e os adeptos do automobilismo, incluindo modelos que participaram quando o RVM integrava o Campeonato da Europa.

Para 2025, o rali contará com nove Provas Especiais de Classificação (PEC), num total de 400 quilómetros em ligações e 85 quilómetros cronometrados.

De acordo com o programa, ainda provisório, a competição arranca no dia 20 de novembro com a abertura no espaço Rally Village, seguem-se as verificações técnicas e administrativas, seguidas da cerimónia de partida. No dia seguinte, têm início as PEC cronometradas.

O rali vai ainda admitir viaturas na categoria Legend Open, destinadas a demonstrações sem cronometragem, com chassis históricos, mas motores e caixas modificadas. Já os Históricos englobam carros até 1986, enquanto a categoria Spirit integra viaturas produzidas entre 1987 e 2010.

