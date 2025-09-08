Rally Madeira Legend regressa à estrada em novembro com máquinas históricas

Estão abertas as inscrições para o Rally Madeira Legend, que se realiza de 20 a 22 de novembro, numa organização do Club Sports da Madeira. As inscrições terminam a 1 de novembro.
A prova automobilística destina-se a viaturas Históricas, Spirit e Legend Show, reunindo carros que marcaram gerações e que estiveram em destaque em competições regionais e internacionais, entre elas o Rali Vinho da Madeira, há já várias décadas.
O evento aposta no regresso de verdadeiras máquinas que fizeram vibrar o público e os adeptos do automobilismo, incluindo modelos que participaram quando o RVM integrava o Campeonato da Europa.
Para 2025, o rali contará com nove Provas Especiais de Classificação (PEC), num total de 400 quilómetros em ligações e 85 quilómetros cronometrados.
De acordo com o programa, ainda provisório, a competição arranca no dia 20 de novembro com a abertura no espaço Rally Village, seguem-se as verificações técnicas e administrativas, seguidas da cerimónia de partida. No dia seguinte, têm início as PEC cronometradas.
O rali vai ainda admitir viaturas na categoria Legend Open, destinadas a demonstrações sem cronometragem, com chassis históricos, mas motores e caixas modificadas. Já os Históricos englobam carros até 1986, enquanto a categoria Spirit integra viaturas produzidas entre 1987 e 2010.
No outro dia, vi um reels que me deixou a pensar... No vídeo mostrava duas pessoas numas escadas rolantes, em andamento. De repente, devido a uma falha...
Há momentos que se inscrevem na delicada fronteira entre o efémero e o memorável. O fim do verão é um deles: uma estação que se despede em tons dourados,...
AS: normalmente acabo com um PS, mas desta vez é ao contrário. Fica então aqui uma espécie de “Ant Scriptum”. Se são sensíveis, não leiam mais. Não leiam!...
O País está chocado. O Elevador da Glória, em Lisboa, despenhou-se contra um prédio levando a vida de 16 pessoas e deixando feridos outras tantas, algumas...
«Nunca mais!»
(abril de 1945), Cartazes de Sobreviventes do Campo de Concentração de Buchenwald (em várias línguas).
Em 1945, as tropas aliadas marchavam...
“Há uma grande desigualdade de acesso ao Ensino Superior. Reduzirmos as propinas é colocar toda a sociedade a pagar o ensino daqueles que tiveram o privilégio...
Quando uma direção partidária perde uma bússola ideológica (isto, assumindo que alguma vez a terá tido), o barco é guiado pelo sabor de uma interpretação...
DO FIM AO INFINITO
João Apolinário era um homem de condição baixa e má fama, um troglodita, e toda a gente tinha medo dele, mas também era muito amigo de um ilustre alemão...
Quando liderei o PSD Madeira / Partido da Autonomia, duas, três vezes ao ano percorria todos os Concelhos, Funchal incluído, para reunir com os Militantes....
A Região Administrativa Especial de Macau, ao extinguir os seus municípios e freguesias em 2001, deu uma lição de maturidade política que a Madeira tarda...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
O primeiro-ministro francês, François Bayrou, perdeu hoje por ampla margem o voto de confiança que havia pedido na Assembleia Nacional, e deverá apresentar...
Madalena Costa continua a fazer história! A madeirense de 16 anos tornou-se hoje a primeira atleta em idade júnior a vencer um Campeonato da Europa de...
Foram constituídos dois arguidos no processo do incêndio que, em 2024, destruiu mais de 5.100 hectares na Madeira, incluindo áreas de Laurissilva, e que...
A Escola da APEL recebeu, entre quinta-feira e domingo, o seminário Madeira Camp Jiu-Jitsu, dinamizado pelo mestre Sérgio Vita e pela Academia Icon Team...
A Câmara Municipal do Funchal implementou, hoje, mais três pontos com controlo de acessos, a contentores para deposição de resíduos, destinados ao uso...
A Câmara de Lisboa aprovou hoje propostas da liderança PSD/CDS-PP, do PS e do PCP quanto a medidas em resposta ao acidente com o elevador da Glória, desde...
O movimento Portugal Sem Chamas, criado para apoiar as vítimas dos incêndios deste verão, lançou uma campanha para incentivar o turismo e apoiar a economia...
Um grupo de 34 pessoas de Tenerife, em visita à Madeira, foram recebidos pelo Padre Silvano, da paróquia da Calheta, mais concretamente na Igreja de João...
A companhia de baixo custo easyJet lançou uma campanha para viagens de Portugal para Cabo Verde a “preços de sonho”.
“Fuja ao frio do inverno europeu e...
O reitor da Universidade do Porto escusou-se a comentar as palavras do ministro da Educação de que “está encerrado” o assunto polémico do concurso para...