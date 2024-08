A cerimónia de pódio do Rali Vinho Madeira consagrou os vencedores, nomeadamente Ruiloba e o co-piloto Angel Vela. No segundo posto ficou o madeirense Alexandre Camacho, com Armindo Araújo a fechar o pódio, no terceiro posto.

O encerramento do Rali Vinho Madeira voltou a contar com muito público na baixa da cidade do Funchal, com os adeptos do automobilismo a não quererem perder a última oportunidade de contactarem com os pilotos nesta edição.