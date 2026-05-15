Rali Município de São Vicente arranca hoje com duelos intensos na estrada

João Silva (Toyota Yaris Rally2) procura reforçar liderança do Regional no Rali Município de São Vicente, enquanto Miguel Nunes (Skoda Fabia Rally2) tenta evitar novo desaire no campeonato regional de ralis. Miguel Caires (Skoda Fabia Rally2) está de regresso e pode ser a surpresa...

O Rali Município de São Vicente vai hoje para a estrada, naquela que é a terceira prova do Campeonato Regional de Ralis Coral da Madeira, organizada pela Secção de Automobilismo do CD Nacional. A competição, disputada integralmente no concelho de São Vicente, promete luta intensa pelos primeiros lugares e poderá revelar-se decisiva nas contas do campeonato.

A principal expectativa centra-se na possibilidade de travar o domínio de João Silva, que, ao volante de um Toyota Yaris Rally2 da equipa FX Hotelaria, tem sido a grande referência da temporada. Já Miguel Nunes, em Skoda Fabia Rally2, ainda procura a primeira vitória em 2026 e sabe que novo desaire poderá deixá-lo mais distante da revalidação do título regional. A prova disputada nas estradas asfaltadas das várias freguesias de São Vicente poderá, no entanto, voltar a confirmar a hegemonia do competitivo modelo nipónico. Ainda assim, há motivos adicionais de interesse com o regresso de Miguel Caires aos ralis. O piloto estreia-se esta época no campeonato regional, também aos comandos de um Skoda Fabia Rally2, e apresenta igualmente uma novidade “na navegação”, com António Costa a assumir o lugar de copiloto.

Caso Miguel Caires consiga apresentar o nível exibicional e andamento com que terminou a última temporada, o rali poderá contar com, pelo menos, três candidatos diretos à vitória. Próximo dessa luta deverá estar igualmente Rui Jorge Fernandes, também num Skoda Fabia Rally2.

Na luta pelos lugares do top-10 surgem ainda nomes como Vítor Sá, em Alpine A110, Gil Freitas, em Alpine A110 GT, José Camacho, num Skoda Fabia R5, Filipe Freitas, em Porsche 991 GT3, e Artur Quintal, aos comandos de um Skoda Fabia R5.

A competição começa esta noite com a especial de Ponta Delgada, numa extensão de 2,26 quilómetros, contando para a classificação a soma do melhor tempo obtido nas duas passagens previstas na mesma PEC, com início marcado para o primeiro grupo às 20h45 e 20H53. As viaturas partirão em grupos de oito, saindo para a estrada com intervalos de um minuto. Após esta classificativa inaugural, os carros entram em parque fechado no estacionamento subterrâneo da vila de São Vicente.