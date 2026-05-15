Rali Município de São Vicente arranca hoje com duelos intensos na estrada

O Rali Município de São Vicente vai hoje para a estrada, naquela que é a terceira prova do Campeonato Regional de Ralis Coral da Madeira, organizada pela Secção de Automobilismo do CD Nacional. A competição, disputada integralmente no concelho de São Vicente, promete luta intensa pelos primeiros lugares e poderá revelar-se decisiva nas contas do campeonato.
A principal expectativa centra-se na possibilidade de travar o domínio de João Silva, que, ao volante de um Toyota Yaris Rally2 da equipa FX Hotelaria, tem sido a grande referência da temporada. Já Miguel Nunes, em Skoda Fabia Rally2, ainda procura a primeira vitória em 2026 e sabe que novo desaire poderá deixá-lo mais distante da revalidação do título regional. A prova disputada nas estradas asfaltadas das várias freguesias de São Vicente poderá, no entanto, voltar a confirmar a hegemonia do competitivo modelo nipónico. Ainda assim, há motivos adicionais de interesse com o regresso de Miguel Caires aos ralis. O piloto estreia-se esta época no campeonato regional, também aos comandos de um Skoda Fabia Rally2, e apresenta igualmente uma novidade “na navegação”, com António Costa a assumir o lugar de copiloto.
Caso Miguel Caires consiga apresentar o nível exibicional e andamento com que terminou a última temporada, o rali poderá contar com, pelo menos, três candidatos diretos à vitória. Próximo dessa luta deverá estar igualmente Rui Jorge Fernandes, também num Skoda Fabia Rally2.
Na luta pelos lugares do top-10 surgem ainda nomes como Vítor Sá, em Alpine A110, Gil Freitas, em Alpine A110 GT, José Camacho, num Skoda Fabia R5, Filipe Freitas, em Porsche 991 GT3, e Artur Quintal, aos comandos de um Skoda Fabia R5.
A competição começa esta noite com a especial de Ponta Delgada, numa extensão de 2,26 quilómetros, contando para a classificação a soma do melhor tempo obtido nas duas passagens previstas na mesma PEC, com início marcado para o primeiro grupo às 20h45 e 20H53. As viaturas partirão em grupos de oito, saindo para a estrada com intervalos de um minuto. Após esta classificativa inaugural, os carros entram em parque fechado no estacionamento subterrâneo da vila de São Vicente.
O rali prossegue amanhã com a disputa da segunda, terceira e quarta secções da prova. O primeiro bólide sai do parque fechado às 10h00, entrando em competição às 10h50, na classificativa do Rosário, com 6,71 quilómetros. Seguem-se depois as especiais da Vila, com 7,04 quilómetros, e Fajã da Areia, com 10,18 quilómetros, antes do reagrupamento para almoço, agendado para as 12h15.
Durante a tarde, os pilotos enfrentam a classificativa da Boaventura, com 9,35 quilómetros, antes da passagem pela assistência e zona de reabastecimento. A segunda passagem pelo Rosário está marcada para as 14h42, seguindo-se novas passagens pela Vila e Fajã da Areia. A prova termina com a terceira passagem pelas classificativas do Rosário e da Vila. Após a derradeira assistência e reagrupamento, a cerimónia do pódio está agendada para as 18h17.
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