A nona classificativa do Rali da Madeira foi suspensa na sequência de um despiste do carro de uma das duplas concorrentes, que saiu de estrada e sofreu uma queda de vários metros após a reta da Maloeira.

O Škoda Fabia Rally2 Evo de Paulo Neto e Nuno Mota Ribeiro saiu do troço de prova numa curva e caiu num precipício, acabando porém por ser amparado pela vegetação, vários metros abaixo. As indicações recolhidas adiantam que ambos os pilotos estão conscientes, embora com alguns ferimentos ligeiros.

A prova foi interrompida para que os meios de socorro possam chegar até junto dos pilotos.