Rafael Leão falha arranque do AC Milan na Serie A e está em dúvida na seleção lusa

Rafael Leão vai falhar a estreia do AC Milan na Liga italiana de futebol, devido a lesão, estando em dúvida para os próximos jogos dos ‘rossoneri’, assim como para o arranque da qualificação de Portugal para o Mundial2026.

Numa nota publicada hoje no seu site oficial, o AC Milan explicou que o avançado de 26 anos tem um problema no gémeo direito, lesão que sofreu no domingo frente ao Bari (2-0), na Taça de Itália, e vai falhar a receção de sábado à Cremonese.

Na partida da Taça de Itália, Leão marcou o primeiro golo do emblema de Milão.

“Após o jogo da primeira jornada, o seu estado físico será avaliado diariamente antes da próxima deslocação a Lecce em 29 de agosto”, acrescentou o AC Milan.

Isto significa que Rafael Leão poderá também falhar a segunda jornada da Serie A e também os dois jogos que a seleção portuguesa tem agendado para o inicio de setembro, que marca o arranque da campanha portuguesa na fase de apuramento para o Mundial2026.

No Grupo F, Portugal visita a Arménia, em 6 de setembro, e defronta a Hungria em Budapeste, em 9.

Rafael Leão está a iniciar a sua sétima temporada no AC Milan.